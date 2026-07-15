Arrampicata a Barcellona gli Europei Boulder | 16 azzurri tra continentale e Coppa Europa Speed

Da sportface.it 15 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Barcellona si svolgono gli Europei Boulder e la seconda tappa di Coppa Europa Speed. Il weekend prevede le competizioni di arrampicata sportiva al Circuit de Barcelona-Catalunya, con i Campionati Europei Senior Boulder in programma il 18 e 19 luglio. Venerdì 17 si svolge la gara di Speed, con 16 atleti italiani iscritti tra le due competizioni.

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Il Circuit de Barcelona-Catalunya ospita un weekend di grande arrampicata sportiva: il 18 e 19 luglio i Campionati Europei Senior Boulder, mentre venerdì 17 spazio alla seconda tappa di Coppa Europa Speed. Barcellona si prepara a incoronare i nuovi campioni europei di arrampicata sportiva Boulder. Nel weekend del 18 e 19 luglio il Circuit de Barcelona-Catalunya ospiterà i Campionati Europei Senior Boulder, appuntamento biennale molto atteso dagli specialisti dei blocchi. Per l’Italia sarà un fine settimana ad alta intensità agonistica, con 16 azzurri impegnati su due fronti: gli Europei Boulder e la seconda tappa di Coppa Europa Speed Senior, in programma venerdì 17 luglio. 🔗 Leggi su Sportface.it

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