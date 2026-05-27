Dal 28 al 30 maggio ad Alcobendas si svolge la Coppa del Mondo di arrampicata sportiva, con 17 atleti italiani partecipanti nelle discipline Boulder e Speed. La competizione si tiene a Madrid e coinvolge atleti di diverse nazioni.

Dal 28 al 30 maggio ad Alcobendas torna la Coppa del Mondo di arrampicata sportiva: Italia protagonista con 17 atleti impegnati nelle specialità Boulder e Speed. Riflettori su Moroni, Boldrini e Zurloni. Dal 28 al 30 maggio la Coppa del Mondo di arrampicata sportiva farà tappa ad Alcobendas, alle porte di Madrid, per un weekend che unirà Boulder e Speed in una delle prove più attese della stagione internazionale. Saranno 17 gli azzurri impegnati nella tappa spagnola, tra conferme e giovani pronti a mettersi in mostra contro alcuni dei migliori specialisti al mondo. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it

© Sportface.it - Coppa del Mondo di arrampicata, 17 azzurri a Madrid tra Boulder e Speed

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