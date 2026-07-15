In America Latina, l’Argentina riceve spesso critiche nel mondo del calcio. Quando la Colombia viene eliminata da un Mondiale, i tifosi colombiani tendono a tifare contro l’Argentina, e lo stesso avviene con i supporter di Uruguay, Ecuador e Brasile. Questa avversione si manifesta anche tra le altre nazioni della regione, che spesso mostrano sentimenti negativi nei confronti della squadra argentina. La situazione riflette un certo sentimento di sfiducia e rivalità tra i paesi latinoamericani nel contesto sportivo.

Qui in fondo alla nostra Europa europocentrica non lo sappiamo, ma l’America latina del pallone schifa l’Argentina. Appena la Colombia viene eliminata da un Mondiale, i colombiano prendono a tifare contro l’Argentina, e così gli uruguaiani, gli ecuadoriani, i brasiliani figurarsi. Pure gli scozzesi, ma quella è un’altra storia. Il New York Times ha voluto approfondire la questione per bene. Hanno scoperto, per esempio, che uno dei motivi è che gli argentini fanno troppo i. “terroni”. Nel senso che i tifosi argentini vengono considerati insopportabili, e la loro “intensità e passione” viene ricondotta “alle radici italiane del paese, in particolare a quelle del Sud Italia”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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© Ilnapolista.it - “Argentini insopportabili come i meridionali d’Italia”: l’Argentina ha tutti contro, in America Latina

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CUANTO GANA UN ARGENTINO EN NAPOLES

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