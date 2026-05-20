Da parma questo è papà conquista l’America Latina | il successo inatteso di Davide Vinciprova tra Argentina e Messico

L’album “Questo è Papà”, colonna sonora della serie animata basata sul libro del cantautore Davide Vinciprova, sta riscuotendo un successo inatteso in America Latina, con particolare diffusione in Argentina e Messico. La musica ha conquistato un vasto pubblico, superando le aspettative degli stessi creatori. La serie e il relativo progetto musicale sono diventati protagonisti di una crescita rapida e significativa nella regione, attirando attenzione tra gli appassionati di animazione e musica.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

L’album “Questo è Papà”, colonna sonora dell’omonima serie animata tratta dal libro del cantautore Davide Vinciprova, sta vivendo un momento di straordinaria popolarità in America Latina, in particolare in Argentina e Messico, dove il progetto musicale ha superato ogni aspettativa. A trainare il. 🔗 Leggi su Parmatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Cultura e impegno civile internazionale nel nuovo capitolo della serie animata "Questo è papà" di Davide VinciprovaIl Presidente del Movimento Centralità Familiare, Davide Vinciprova, presenta l’immagine ufficiale della nuova puntata della serie animata che... America Latina, la guerra è dall’altro capo del mondo ma il prezzo si paga già al supermercatoDal prezzo del diesel al costo del pane, dalle tensioni nello Stretto di Hormuz alle scelte di Washington e Pechino: in America Latina la geopolitica non è un affare per analisti, ma una forza che ... vita.it L’America Latina, 162 milioni di poveri, è la terra delle diseguaglianze ma noi studiamo come vincerlePur essendo ai minimi storici, in America del Sud le disuguaglianze restano le più alte al mondo. Dai limiti del welfare frammentato al lavoro digitale, fino alle sfide dell’intelligenza artificiale, ... vita.it