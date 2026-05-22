Da Ancona Questo è Papà conquista l’America Latina | il successo inatteso di Davide Vinciprova tra Argentina e Messico

Da Ancona arriva una notizia che sta attirando l’attenzione oltre oceano. L’album “Questo è Papà”, colonna sonora di una serie animata basata su un libro scritto dal cantautore locale, sta ottenendo un successo inaspettato in America Latina. In particolare, i brani sono molto ascoltati in Argentina e Messico, dove il progetto musicale ha superato ogni previsione di diffusione. La popolarità crescente ha portato l’opera a raggiungere un pubblico molto ampio in queste nazioni.

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