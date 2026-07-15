Argentina strepitosa rimonta l'Inghilterra e va in finale ai Mondiali | Lautaro Martinez decisivo

Da fanpage.it 15 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L'Argentina ha superato l'Inghilterra con una rimonta nel corso della partita di semifinale dei Mondiali, qualificandosi per la finale. Enzo Fernandez e Lautaro Martinez hanno segnato i gol decisivi. La squadra sudamericana ha recuperato uno svantaggio iniziale e ha concluso la partita con il risultato favorevole. La gara si è conclusa con l'Argentina che ha ottenuto il passaggio alla finalissima del torneo.

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L'Argentina protagonista di una rimonta incredibile contro l'Inghilterra che val ela finale dei Mondiali: Enzo Fernandez e Lautaro Martinez fanno volare l'Albiceleste. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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