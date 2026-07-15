L'Argentina ha raggiunto la finale dei Mondiali 2026 dopo aver vinto 2-1 contro l'Inghilterra in semifinale. La squadra sudamericana ha rimontato lo svantaggio iniziale, con i gol decisivi di Enzo Fernández e Lautaro Martínez. La partita si è giocata al Mercedes-Benz Stadium di Atlanta, con l’Albiceleste che ha ribaltato il risultato dopo il vantaggio di Anthony Gordon per gli avversari.

L’ Argentina conquista la finale dei Mondiali 2026 al termine di una semifinale spettacolare e ricca di emozioni. L’Albiceleste batte l’ Inghilterra per 2-1 in rimonta al Mercedes-Benz Stadium di Atlanta, ribaltando una partita che sembrava indirizzata verso i Tre Leoni dopo il vantaggio firmato da Anthony Gordon. La squadra di Lionel Scaloni soffre nel primo tempo, caratterizzato da grande equilibrio, tanti duelli e poche occasioni da gol. L’Inghilterra prova a sfruttare la fisicità e il talento offensivo di Jude Bellingham, Harry Kane e Gordon, mentre l’Argentina fatica a trovare spazi contro una difesa molto compatta. Gordon illude l’Inghilterra, poi la reazione argentina. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Argentina in finale, rimonta da sogno contro l’Inghilterra: decisivi Enzo Fernández e Lautaro Martínez

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