L'allenatore dell'Argentina ha dichiarato che mescolare la rivalità sportiva con l'affare delle Malvinas sarebbe una follia. La sua frase è arrivata durante la conferenza stampa prima di una partita, in cui ha sottolineato che non bisogna combinare le due questioni. Scaloni ha parlato di evitare di collegare la disputa territoriale con le sfide sportive tra i due paesi.

Mischiare la rivalità sportiva tra Argentina e Inghilterra con la disputa territoriale sulle Malvinas "sarebbe una follia". Lo ha detto l'allenatore dell'Argentina, Lionel Scaloni, nella conferenza stampa pre-partita. "È stato un momento molto triste della nostra storia e non c'è molto che possiamo fare al riguardo, questa è la realtà. E questa è una partita di calcio, nient'altro. Quindi mescolare le due cose sarebbe una follia", ha spiegato valuatndo un "grande risultato" essere arrivati in semifinale. Ma - ha aggiunto - non se ne parla di accontentarsi. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Argentina, Scaloni: "Una follia mischiare il calcio con le Malvinas"

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