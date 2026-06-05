L'amichevole tra Argentina e Honduras si giocherà nella notte tra sabato e domenica alle 02:00 ora italiana. Per questa partita, la selezione argentina dovrà fare a meno di due giocatori importanti, che sono assenti per motivi ancora non specificati. La partita sarà trasmessa in diretta streaming e in televisione, con dettagli sulle formazioni e le statistiche disponibili prima del calcio d'inizio.

Argentina-Honduras è un’amichevole e si gioca nella notte tra sabato e domenica alle 02:00 (ora italiana): statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming. Due i test di preparazione, tra Texas e Alabama, che sosterrà l’ Argentina campione del mondo in carica prima dell’esordio mondiale con l’Algeria. Si parte dall’amichevole con l’ Honduras, che andrà in scena al Kyle Field di College Station, e si proseguirà nella prossima settimana ad Auburn contro l’Islanda. La Selección continua a mantenere un “basso profilo”, affrontando esclusivamente rappresentative di terza o addirittura quarta fascia. Una politica che va ormai avanti da mesi e che ha suscitato qualche perplessità, anche se a quanto pare i motivi sono prettamente economici. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Argentina-Honduras: subito due assenze pesanti per Scaloni

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