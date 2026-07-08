“Scusa, non ce la faccio. Non riesco a parlare.”. È scoppiato a piangere durante l’intervista a bordo campo, quella che spetta agli allenatori subito dopo il fischio finale. Troppe emozioni ancora una volta per Lionel Scaloni, architetto sobrio di una struttura incrollabile. L’Argentina è andata avanti, per sfidare la Svizzera ai quarti, quando non l’aspettava più nessuno. E lui, il ct, ha ceduto all’emozione. Quando Enzo Fernandez ha segnato il 3-2 nei minuti di recupero, si è messo le mani sul viso per l’incredulità. Poi, rivisitando i fotogrammi decisivi, ha mostrato tutta la sua umanità. Lacrime d’amore. Un’ora dopo, nella conferenza stampa allo stadio di Atlanta, Scaloni ha rivelato un particolare divertente. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Scaloni, le lacrime e il soprannome: "I giocatori mi chiamano frignone ma..."

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