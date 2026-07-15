Argentina la vicepresidente Villarruel prima della semifinale mondiale | Inglesi pirati usurpatori
La vicepresidente argentina ha commentato sui social prima della semifinale mondiale, definendo gli inglesi “pirati usurpatori” e affermando che la partita non è come le altre. Ha anche ricordato lo scontro per le Falkland, sottolineando una tensione storica tra i due paesi. La dichiarazione ha suscitato reazioni nel mondo sportivo e politico, in un momento di grande attesa per l’incontro. La frase ha evidenziato un collegamento tra il calcio e questioni di sovranità.
L’attacco sui social della vice di Milei: “Non è una partita come le altre”. E rievoca lo scontro per le isole Falkland. 🔗 Leggi su Repubblica.it
Argentina Vs England Clash Before Match; Usurping Pirates…: Falklands Dispute Erupts Before Semis
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