Argentina la vicepresidente Villarruel prima della semifinale mondiale | Inglesi pirati usurpatori

Da repubblica.it 15 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La vicepresidente argentina ha commentato sui social prima della semifinale mondiale, definendo gli inglesi “pirati usurpatori” e affermando che la partita non è come le altre. Ha anche ricordato lo scontro per le Falkland, sottolineando una tensione storica tra i due paesi. La dichiarazione ha suscitato reazioni nel mondo sportivo e politico, in un momento di grande attesa per l’incontro. La frase ha evidenziato un collegamento tra il calcio e questioni di sovranità.

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L’attacco sui social della vice di Milei: “Non è una partita come le altre”. E rievoca lo scontro per le isole Falkland. 🔗 Leggi su Repubblica.it

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© Repubblica.it - Argentina, la vicepresidente Villarruel prima della semifinale mondiale: “Inglesi pirati usurpatori”
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