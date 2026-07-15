Alle 21:00 locali, le due squadre scendono in campo allo stadio di Atlanta per la partita di calcio tra Argentina e Inghilterra. La gara si svolge in un impianto con una capienza di circa 50.000 spettatori, con accesso consentito a circa 40.000 persone. Sono state adottate misure di sicurezza e controllo agli ingressi, mentre le autorità hanno predisposto un piano di vigilanza per la partita.

Ci sono partite che iniziano molto prima del fischio d’inizio. Argentina-Inghilterra è una di queste. Quando questa sera ad Atlanta le due nazionali scenderanno in campo per la seconda semifinale del Mondiale 2026, non ci saranno soltanto due squadre a contendersi un posto nella finale contro la Spagna: ci sarà una storia lunga sessant’anni fatta di episodi controversi, campioni irripetibili, rivincite e ferite mai completamente chiuse. Antonio Rattín uscì dal campo con una bandierina in mano e senza sapere di aver appena scritto la prima pagina di una storia destinata a durare per oltre mezzo secolo. Era il 23 luglio 1966, Wembley, quarti di finale del Mondiale. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Argentina-Inghilterra, sessant’anni di rivalità infinita

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

FRANCIA-SPAGNA E ARGENTINA-INGHILTERRA, CHE SEMIFINALI E CHE POLEMICHE!

Notizie e thread social correlati

Sfida Inghilterra-Argentina: dal rosso a Rattin alla ‘Mano de Dios’ e Beckham, la disputa che dura da sessant’anniIl confronto tra Inghilterra e Argentina nel calcio internazionale ha una storia lunga e caratterizzata da episodi controversi.

Inghilterra-Argentina: la rivalità storica in cerca di gloriaAlle 21 italiane si gioca la semifinale tra Inghilterra e Argentina ai Mondiali 2026, presso l'Atlanta Stadium in Georgia.

Temi più discussi: Blog | Inghilterra-Argentina: per me vale più di una semifinale; Inghilterra - Argentina, semifinale dei Mondiali di calcio 2026: programma, orario e dove vedere la partita in diretta; Inghilterra-Argentina, una semifinale da storia dei Mondiali LA SCHEDA; Inghilterra-Argentina come nel 1986: l'Albiceleste sceglie la scaramanzia.

Dopo anni di speranze e promesse, l' #Inghilterra sta disputando un #Mondiale di alto livello e ora sogna davvero di trionfare dopo 60 anni. Per arrivare in fondo dovrà fare i conti con l' #Argentina, trascinata da un Messi strepitoso.Chi arriverà in finale? x.com

[15/07/26] Inghilterra Vs Argentina reddit

Sfida Inghilterra-Argentina: dal rosso a Rattin alla ‘Mano de Dios’ e Beckham, la disputa che dura da sessant’anniMondiali 2026: la semifinale di Atlanta è un classico. Dal 1966 a Maradona fino a Messi che affronta per la prima volta i Tre Leoni, il match di stasera racconta una rivalità non solo calcistica ... quotidiano.net

Inghilterra-Argentina, la nascita dei cartellini rossi e gialli (grazie a Rattin)Siamo abituati a vederli da sempre, ma fino al 1970 non esistevano: il cartellino giallo e quello rosso sono nati per colpa di un Inghilterra-Argentina del 1966 in cui Rattin non capì (o forse finse ... corriere.it