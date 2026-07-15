Argentina-Inghilterra sessant’anni di rivalità infinita

Da laverita.info 15 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Alle 21:00 locali, le due squadre scendono in campo allo stadio di Atlanta per la partita di calcio tra Argentina e Inghilterra. La gara si svolge in un impianto con una capienza di circa 50.000 spettatori, con accesso consentito a circa 40.000 persone. Sono state adottate misure di sicurezza e controllo agli ingressi, mentre le autorità hanno predisposto un piano di vigilanza per la partita.

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Ci sono partite che iniziano molto prima del fischio d’inizio. Argentina-Inghilterra è una di queste. Quando questa sera ad Atlanta le due nazionali scenderanno in campo per la seconda semifinale del Mondiale 2026, non ci saranno soltanto due squadre a contendersi un posto nella finale contro la Spagna: ci sarà una storia lunga sessant’anni fatta di episodi controversi, campioni irripetibili, rivincite e ferite mai completamente chiuse. Antonio Rattín uscì dal campo con una bandierina in mano e senza sapere di aver appena scritto la prima pagina di una storia destinata a durare per oltre mezzo secolo. Era il 23 luglio 1966, Wembley, quarti di finale del Mondiale. 🔗 Leggi su Laverita.info

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FRANCIA-SPAGNA E ARGENTINA-INGHILTERRA, CHE SEMIFINALI E CHE POLEMICHE!

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