Alla vigilia della semifinale dei Mondiali 2026 tra Argentina e Inghilterra, i media britannici hanno criticato l’arbitro americano Elfath, designato per la partita. Le accuse riguardano presunti favoritismi nei confronti della squadra argentina, con commenti che lo definiscono “preferito di Messi”. La designazione ha scatenato polemiche e discussioni sulla neutralità delle decisioni arbitrali in vista dell’incontro.

Alla vigilia della semifinale dei Mondiali 2026 tra Albiceleste e Tre Leoni, in Inghilterra si accende il caso sulla designazione del direttore di gara americano. Collina respinge le accuse: “Accuse infondate non hanno posto nel calcio”. Argentina-Inghilterra si avvicina in un clima già carico di tensione. Oggi, mercoledì 15 luglio, l’Albiceleste e la Nazionale dei Tre Leoni si affrontano nella seconda semifinale dei Mondiali 2026, ma alla vigilia della sfida tiene banco anche la polemica sulla designazione arbitrale. Nel mirino dei media inglesi è finito Ismail Elfath, arbitro marocchino naturalizzato statunitense scelto per dirigere una delle partite più attese della rassegna iridata. 🔗 Leggi su Sportface.it

© Sportface.it - Argentina-Inghilterra, polemiche sull’arbitro Elfath: i media inglesi parlano di “preferito di Messi”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

SCENA MAI VISTA IN NORVEGIA-INGHILTERRA! ARBITRO ANNULLA GOL DI HAALAND E FA RIBATTERE IL CORNER

Notizie e thread social correlati

Inghilterra-Argentina, polemiche sull'arbitro Elfath: «È il preferito di Messi». E Atlanta viene blindata in vista del matchL’arbitro Elfath è stato al centro delle polemiche prima della partita tra Inghilterra e Argentina, con alcuni che lo hanno accusato di essere il...

Leggi anche: Mondiali 2026, polemiche prima di Inghilterra-Argentina: i media inglesi contestano la scelta dell’arbitro

Temi più discussi: Mondiali 2026, polemiche dell'Inghilterra contro l'Argentina: Cori per le Malvine; Oggi l'Argentina sfida l'Inghilterra in un clima infuocato, montano i sospetti di favori arbitrali: La fiducia dei tifosi è crollata; Inghilterra, polemiche per il coro degli argentini sulle Falkland; Inghilterra-Argentina, polemiche sull'arbitro Elfath: È il preferito di Messi. E Atlanta viene blindata in vista del match.

Inghilterra, polemiche per il coro degli argentini sulle Falkland ift.tt/0JBHqlS Per le Malvine, per Diego, per l'ultima di Leo; è il testo di una canzone che i giocatori dell'Argentina intonano negli spogliatoi ai Mondiali e che hanno determinato le polemiche di al x.com

La palla ha colpito lo spidercam prima del gol di Bellingham? Quattro polemiche Inghilterra vs Norvegia reddit

Le decisioni arbitrali a favore dell'Argentina che fanno paura ai tifosi dell'InghilterraIl Sun elenca gli episodi più discussi del cammino fino alla semifinale dell'Albiceleste a poche ore dalla sfida con Messi e compagni ... corrieredellosport.it

Giochiamo contro i pirati usurpatori: la vicepresidente argentina accende la semifinale con l’Inghilterra e rievoca lo scontro sulle Falkland-MalvinasVictoria Villarruel controbatte a Scaloni e rilancia la questione Malvinas al poche ore da Argentina-Inghilterra ... ilfattoquotidiano.it