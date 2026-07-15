Argentina-Inghilterra le auto dei campioni | Bellingham con Bmw Paredes in Ferrari

Bellingham guida una BMW e Paredes una Ferrari, mentre Argentina e Inghilterra si preparano a sfidarsi per il secondo posto nel Mondiale 2026, dopo la vittoria della Spagna sulla Francia.

Tocca all'Argentina di Lionel Messi e all'Inghilterra di Harry Kane contendersi il secondo posto in finale al Mondiale di calcio 2026, dopo il trionfo della Spagna contro la Francia (qui i garage dei Bleus e dei calciatori della Roja). I campioni in carica si affidano alla grinta e alle invenzioni delle sue stelle, mentre la formazione allenata da Thomas Tuchel punta sul buon gioco espresso durante il torneo. Entrambe le selezioni vantano, al loro interno, un numero considerevole di amanti e di collezionisti delle quattro ruote. Ecco gli esempi più lampanti a proposito di collezioni motoristiche. Le chiavi del centrocampo argentino sono affidate a Leandro Paredes. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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