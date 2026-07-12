Le semifinali dei Mondiali in America vedono Inghilterra e Argentina qualificarsi eliminando rispettivamente Norvegia e Svizzera. Entrambe le sfide sono state molto equilibrate, con gol segnati nel corso delle partite. La squadra inglese si è assicurata la qualificazione grazie a una prestazione di super Bellingham, mentre l’Argentina ha superato la Svizzera con un risultato che ha deciso l’esito finale. Le due squadre si preparano ora alle prossime fasi del torneo.

Sono delineate le semifinali dei Mondiali in America: Inghilterra e Argentina strappano in pass, eliminando Norvegia e Svizzera Due partite molto equilibrate, gol e alla fine la vincitrice. Nelle ultime ore, il calcio in America ha regalato grandi emozioni, e non poteva essere altrimenti nei quarti di finale di un Mondiale. La competizione deve salutare una meravigliosa Norvegia, dopo il 2-1 in favore dell’Inghilterra. Al 36esimo, a passare in vantaggio sono gli scandinavi con un gran gol di Schjelderup. Lì la partita sembrava prendere una piega ben precisa, ma l’Inghilterra è squadra vera e ha continuato ad attaccare, fino a trovare la rete del pareggio. 🔗 Leggi su Sportface.it

© Sportface.it - L’Inghilterra è in semifinale con super Bellingham! Avanti anche l’Argentina

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