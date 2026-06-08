Dua Lipa nei luoghi della mafia | il titolo di due media britannici accende la polemica e fa infuriare la Sicilia
Due media britannici hanno pubblicato un articolo intitolato “Dua Lipa nei luoghi della mafia”, riferendosi al matrimonio dell’artista con un attore a Bagheria, nell’hinterland palermitano. La notizia ha provocato reazioni di sdegno in Sicilia, dove si sono sollevate polemiche. La coppia si è sposata in una località nota per il suo patrimonio storico e culturale. La vicenda ha attirato l’attenzione dei media internazionali.
Il matrimonio da favola tra Dua Lipa e Callum Turner a Bagheria, nell’hinterland palermitano, si trasforma in un caso mediatico internazionale. Due testate britanniche hanno scelto di raccontare l’evento nuziale della popstar internazionale utilizzando riferimenti alla criminalità organizzata, scatenando una polemica che tocca temi delicati legati agli stereotipi sulla Sicilia e sull’Italia meridionale. La celebrazione, che ha trasformato la cittadina siciliana in un set hollywoodiano per alcuni giorni, avrebbe dovuto rappresentare un momento di prestigio per il territorio. Invece, la copertura giornalistica di alcuni media inglesi ha sollevato un vespaio di polemiche, riaccendendo il dibattito su come viene rappresentata la Sicilia all’estero. 🔗 Leggi su Screenworld.it
Dua Lipa e Callum Turner si sono sposati a Londra, ora tre giorni di festeggiamenti a Palermo
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