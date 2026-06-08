Dua Lipa nei luoghi della mafia | il titolo di due media britannici accende la polemica e fa infuriare la Sicilia

Notizia in breve

Due media britannici hanno pubblicato un articolo intitolato “Dua Lipa nei luoghi della mafia”, riferendosi al matrimonio dell’artista con un attore a Bagheria, nell’hinterland palermitano. La notizia ha provocato reazioni di sdegno in Sicilia, dove si sono sollevate polemiche. La coppia si è sposata in una località nota per il suo patrimonio storico e culturale. La vicenda ha attirato l’attenzione dei media internazionali.