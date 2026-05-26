Nelle ultime 24 ore, i tifosi del Milan hanno espresso opinioni divise riguardo alla situazione della squadra. Alcuni si sono schierati con Allegri e Tare, definendoli “uomini veri”, mentre altri hanno preso posizione a favore di Cardinale e Ibrahimovic. L’attenzione si è concentrata anche sulle critiche rivolte ai calciatori, con alcuni commenti che li accusano di comportamenti negativi. La discussione riguarda principalmente le scelte tecniche e le recenti decisioni societarie.

“ Allegri e Tare unici uomini veri. Ibra male assoluto”. Nelle ultime 24 ore l’opinione dei tifosi del Milan si è divisa tra chi sta con Allegri e Tare ( esonerati insieme a Furlani e Moncada ) e chi con Cardinale e Ibrahimovic. Non ha dubbi la Curva Sud del Milan, che dopo gli striscioni sotto l’hotel dove alloggiava Cardinale e sotto la sede del club, ne ha esposti altri due a San Siro il giorno dopo. “ Giocatori e società tutti colpevoli”, dice l’altro striscione che si vede sui social. Gli ultrà dunque si schierano con la parte sportiva, insoddisfatti del colpo di spugna scelto da Cardinale e Ibrahimovic, che hanno deciso di are tabula rasa esonerando in blocco Massimiliano Allegri, Igli Tare, Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - I tifosi del Milan si schierano con Allegri e Tare: “Uomini veri. Ibra male assoluto”. Poi l’accusa ai calciatori

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