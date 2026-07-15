Il Telegraph se la prende con gli scozzesi | Ma come fate a tifare Argentina?
Il Telegraph critica gli scozzesi per il loro tifo per l’Argentina, chiedendosi come possano sostenere la nazionale argentina. La polemica si inserisce in un contesto di tensioni politiche recenti, mentre altri media come il Guardian analizzano la semifinale mondiale tra Argentina e Inghilterra in modo più approfondito e riflessivo. La discussione si concentra sulle posizioni di tifosi e sull’atmosfera che circonda l’evento calcistico.
Se la lettura del Guardian su Argentina-Inghilterra – molto ragionata, poco superficiale – prova a disinnescare la semifinale Mondiale di stasera, basta andare sul Telegraph per trovare tutto il gonfiore politico di questi giorni. Con due pezzi affiancati che dicono tutto fin dal titolo. Nel primo si sottolinea “ L’odio dell’Argentina per la Gran Bretagna e il calcio inglese ha mostrato il suo lato peggiore. Nell’altro, di fianco, Oliver Brown se la prenda con gli Scozzesi che tifano Argentina tacciandoli d’infamia. Come riusciranno i tifosi a gestire una rivalità così?. Sempre proprio una risposta al pezzo di Jonathan Liew, quello del Telegraph. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
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