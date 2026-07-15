Il Telegraph se la prende con gli scozzesi | Ma come fate a tifare Argentina?

Notizia in breve

Il Telegraph critica gli scozzesi per il loro tifo per l’Argentina, chiedendosi come possano sostenere la nazionale argentina. La polemica si inserisce in un contesto di tensioni politiche recenti, mentre altri media come il Guardian analizzano la semifinale mondiale tra Argentina e Inghilterra in modo più approfondito e riflessivo. La discussione si concentra sulle posizioni di tifosi e sull’atmosfera che circonda l’evento calcistico.