Argentina-Inghilterra | botta e risposta tra i tifosi prima della semifinale
Prima della semifinale tra Argentina e Inghilterra, i tifosi si sono affrontati con un acceso scambio di battute fuori dallo stadio di Atlanta. La situazione si è surriscaldata con insulti e cori, creando un’atmosfera già molto tesa prima dell'inizio della partita. Non si sono registrati incidenti gravi, ma la rivalità tra le due tifoserie si è fatta evidente nel clima di attesa. La partita è prevista tra poche ore, con i supporter pronti a sostenere le proprie squadre.
Guarda la storica rivalità che si accende fuori dallo stadio di Atlanta. L'atmosfera è già caldissima prima del fischio d'inizio. 🔗 Leggi su Video.gazzetta.it
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