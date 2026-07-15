Argentina-Inghilterra | botta e risposta tra i tifosi prima della semifinale

Notizia in breve

Prima della semifinale tra Argentina e Inghilterra, i tifosi si sono affrontati con un acceso scambio di battute fuori dallo stadio di Atlanta. La situazione si è surriscaldata con insulti e cori, creando un’atmosfera già molto tesa prima dell'inizio della partita. Non si sono registrati incidenti gravi, ma la rivalità tra le due tifoserie si è fatta evidente nel clima di attesa. La partita è prevista tra poche ore, con i supporter pronti a sostenere le proprie squadre.