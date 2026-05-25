Un uomo ha minacciato la ex, affermando che sarebbe disposto a finire in carcere per lei. Nonostante porti un braccialetto elettronico, ha dichiarato: «Se devo andare in carcere per te ci vado, quanto è vero iddio ti faccio paura». La frase è stata pronunciata in un contesto di minaccia, senza ulteriori dettagli su eventuali azioni concrete o su eventuali interventi delle forze dell’ordine.

Reggio Emilia, 25 maggio 2026 – «Se devo andare in carcere per te ci vado, quanto è vero iddio ti faccio paura». E ancora: «non mettere più piede a Reggio, sennò vado in carcere diretto». Frasi pesantissime scritte per messaggio, nonostante avesse il braccialetto elettronico per stalking nei confronti della sua ex, violando così il divieto di avvicinamento e di comunicazione, tornando a minacciarla. Un 24enne è stato arrestato dai carabinieri ed è finito in carcere come conseguenza dell’aggravamento della misura cautelare applicata in precedenza. L’uomo, non accettando la fine della loro relazione, le aveva danneggiato l’auto per poi inviarle messaggi intimidatori. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Minaccia la ex nonostante il braccialetto elettronico: “Se devo andare in carcere per te ci vado”

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