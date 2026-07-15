A Arezzo, due uomini coinvolti in episodi giudiziari sono stati condannati o portati in carcere. Uno di loro è stato riconosciuto colpevole e condannato, l’altro è stato arrestato e portato in cella. La giornata ha visto protagonisti uomini che sembravano non riconoscersi nelle proprie azioni, con una narrazione che utilizza l’ironia per commentare fatti reali. Nessuna delle due vicende ha coinvolto figure pubbliche o enti ufficiali.

Questo articolo usa l’ironia per commentare fatti reali Ad Arezzo è stata una giornata particolarmente intensa per quella categoria di uomini convinti che il consenso sia un dettaglio burocratico, più o meno come la marca da bollo: fastidioso, evitabile e comunque colpa degli altri. Il tribunale ha condannato in primo grado a nove anni di reclusione un uomo di 69 anni, accusato di aver seguito in bicicletta, bloccato e violentato un bambino di dieci anni lungo una strada di campagna della provincia. L’episodio risalirebbe a dieci anni fa. La vittima, oggi ventenne, ha denunciato la violenza soltanto dopo essere diventata maggiorenne. Una decisione maturata dopo anni, come spesso accade quando il trauma impiega più tempo della giustizia a trovare la porta giusta. 🔗 Leggi su Lortica.it

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© Lortica.it - Arezzo, la giornata degli uomini che “non erano loro”: uno condannato e uno finito in carcere

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