Tre pattuglie sono intervenute per rimuovere uno striscione esposto nel parco di Villa Severi. La Fossa Arezzo 1991 ha scritto: “Quando c’era da difendere Villa Severi erano tutti zitti”. Il parco, coinvolto in dispute locali, torna a essere al centro dell’attenzione pubblica mentre si susseguono confronti tra gruppi e autorità sulla gestione e la tutela dello spazio pubblico. La questione si inserisce nel dibattito sulla memoria storica e le attività di tutela ambientale e culturale della zona.

Tra silenzio elettorale, memoria corta e vecchie battaglie mai dimenticate, il parco più discusso di Arezzo torna ancora una volta al centro della scena. Villa Severi, la Fossa punge tutti: «Ora vi piacciono i parchi? Quando c’era da difenderli eravate muti» Tre pattuglie per uno striscione, ma il bersaglio non sono le elezioni: nel mirino c’è la memoria corta della politica aretina AREZZO – Più che uno striscione contro le elezioni, uno striscione contro l’amnesia. La Fossa Arezzo 1991 è tornata a far parlare di sé con un lungo telo che, a quanto raccontato dagli stessi tifosi, non ha fatto in tempo a vedere la luce. O meglio, l’ha vista per pochi minuti. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Tre pattuglie per uno striscione. La Fossa Arezzo 1991 attacca: “Quando c’era da difendere Villa Severi erano tutti zitti

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