Arbitropoli nessun reato | la Procura archivia la posizione di Rocchi e dell’Inter
La Procura ha archiviato l’indagine sulla presunta combine tra designazioni arbitrali e l’Inter, conclusa dopo due anni di verifiche che includevano intercettazioni e pedinamenti. Nessuna irregolarità è stata riscontrata e le posizioni di Rocchi e della società sono state archiviate.
Due anni di inchiesta, con tanto di intercettazioni e pedinamenti, per arrivare alla conclusione che non c’erano designazioni arbitrali combinate per favorire l’Inter. Nulla di penalmente rilevante. Nulla di nulla, la conclusione cui la Procura di Milano è arrivata chiedendo direttamente l’archiviazione del fascicolo a carico dell’ex designatore della Serie A, Gianluca Rocchi e dell’Inter che negli ultimi giorni era stata iscritta nel registro degli indagati pur non essendo alcun suo dirigente o tesserato coinvolto direttamente nell’indagine. Il provvedimento di richiesta di archiviazione porta la firma del pm Maurizio Ascione, l’uomo che... 🔗 Leggi su Panorama.it
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