Inchiesta Procura di Milano sentiti Rocchi Zappi e Trentalange | si valuta tra archiviazione e processo
La Procura di Milano ha sentito gli arbitri Rocchi, Zappi e Trentalange nell’ambito di un’indagine che si trova nella fase conclusiva. Gli accertamenti dei magistrati sono ormai quasi completati e si sta valutando se procedere con un’archiviazione o con un processo. La procura sta analizzando le evidenze raccolte per definire i prossimi passaggi.
di Alberto Petrosilli Proseguono gli accertamenti dei magistrati: l’indagine è nella fase conclusiva: sentiti Rocchi, Zappi e Trentalange. Le ultime. L’inchiesta della Procura di Milano è entrata nella sua fase decisiva. Secondo quanto riferito dall’ AGI, nei giorni scorsi sono stati ascoltati l’ex designatore arbitrale Gianluca Rocchi e gli ex presidenti dell’ AIA Antonio Zappi e Alfredo Trentalange, nell’ambito degli ultimi approfondimenti disposti dai magistrati. LEGGI ANCHE: le ultimissime in casa Inter Le audizioni sarebbero avvenute nel massimo riserbo, dopo le numerose testimonianze raccolte nelle scorse settimane presso il Palazzo di Giustizia di Milano. 🔗 Leggi su Internews24.com
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