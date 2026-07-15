Aranova nuovo distaccamento della polizia locale | pattuglie attive tutto il giorno
È stato inaugurato il nuovo distaccamento della polizia locale ad Aranova, in via Siliqua 128. La struttura moderna è stata creata per aumentare la presenza delle forze dell’ordine nel quadrante nord del territorio e garantire ai cittadini un presidio stabile e facilmente raggiungibile. Le pattuglie saranno operative tutto il giorno per migliorare il monitoraggio e la sicurezza nella zona.
Fiumicino, 15 luglio 2026 – È stato aperto il nuovo distaccamento della polizia locale di Aranova, in via Siliqua 128, una struttura moderna realizzata per rafforzare la presenza dell’Amministrazione comunale nel quadrante nord del territorio e offrire ai cittadini un presidio stabile e facilmente accessibile. I nuovi locali comprendono una centrale operativa, uffici amministrativi, sale riunioni e tutti gli spazi necessari a garantire lo svolgimento delle attività del personale in servizio. Il nuovo distaccamento garantirà un servizio dedicato ad Aranova e alle altre località del nord del Comune, con pattuglie operative nelle fasce mattutina, pomeridiana e serale. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it
Notizie e thread social correlati
Castegnato: pattuglie della Polizia locale attive anche di notteLe pattuglie della Polizia locale di Castegnato continueranno a pattugliare alcune zone specifiche anche durante le ore notturne.
Aranova, apre la nuova sede della polizia localeMartedì 14 luglio alle 19 sarà inaugurata a Aranova una nuova sede della Polizia Locale in via Siliqua 128.
Aranova, nuovo distaccamento della polizia locale: pattuglie attive tutto il giornoFiumicino, 15 luglio 2026 – È stato aperto il nuovo distaccamento della polizia locale di Aranova, in via Siliqua 128, una struttura moderna realizzata per rafforzare la presenza dell’Amministrazione ... ilfaroonline.it
Fiumicino: aperta la nuova sede della polizia locale di AranovaÈ stato aperto il nuovo distaccamento della polizia locale di Aranova, in via Siliqua 128 a Fiumicino, all'interno di una struttura ... agenzianova.com