Aranova nuovo distaccamento della polizia locale | pattuglie attive tutto il giorno

Notizia in breve

È stato inaugurato il nuovo distaccamento della polizia locale ad Aranova, in via Siliqua 128. La struttura moderna è stata creata per aumentare la presenza delle forze dell’ordine nel quadrante nord del territorio e garantire ai cittadini un presidio stabile e facilmente raggiungibile. Le pattuglie saranno operative tutto il giorno per migliorare il monitoraggio e la sicurezza nella zona.