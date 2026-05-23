Le pattuglie della Polizia locale di Castegnato continueranno a pattugliare alcune zone specifiche anche durante le ore notturne. Sono previste maggiori attività di controllo in aree considerate a rischio di vandalismo, con l’obiettivo di prevenire eventuali atti dannosi. Le operazioni di sorveglianza notturna si concentreranno in punti critici individuati nel centro e in alcune frazioni del paese. La presenza delle forze dell’ordine sarà rafforzata nelle fasce orarie di maggiore criticità.

? Punti chiave Quali zone specifiche di Castegnato saranno sorvegliate durante la notte?. Come cambieranno i controlli nelle ore di maggiore rischio vandalismo?. Chi beneficerà direttamente del nuovo piano di vigilanza notturna?. Quali saranno le conseguenze per chi danneggia il decoro pubblico?.? In Breve Monitoraggio concentrato su zone sensibili e aree periferiche di Castegnato.. Obiettivo tutela di attività commerciali e famiglie residenti nel borgo.. Controlli mirati a contrastare vandalismi e disturbi alla quiete pubblica.. Operatività dei nuovi pattugliamenti prevista nei prossimi giorni.. Castegnato rafforza la vigilanza con nuovi presidi della Polizia locale nelle ore serali e notturne per prevenire atti di vandalismo e garantire la sicurezza urbana nei prossimi giorni. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Castegnato: pattuglie della Polizia locale attive anche di notte

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Polizia Locale vs Polizia di Stato: differenze e competenze

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