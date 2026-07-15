Nel borgo di Vezzano si è svolta domenica sera una serata di spettacolo con numerosi cantanti. Tra le esibizioni, alcune sono state molto apprezzate per la qualità tecnica, con performance da professionisti. La parte comica è stata introdotta da un personaggio noto della zona, Lello Splendor, che ha coinvolto il pubblico con la sua presenza. La manifestazione si è conclusa con il riconoscimento a Nicole Belletti, vincitrice dell’evento.

Nel borgo di Vezzano l’X Factor c’è: è nello spettacolo andato in scena domenica sera “ A tutto campo ”. Tanti cantanti decisamente poco allo sbaraglio: semmai le esibizioni sono state da veri professionisti e la parte comica è stata affidata alla presenza di un personaggio d’oltre Magra, Lello Splendor. Un paese di artisti, di musicisti e di ballerini Vezzano lo è sempre stato: la ’Corrida vezzanese’ era uno degli spettacoli con maggiore successo della provincia. L’hanno riproposta da due anni Marco Rossini e Mariella Ratti, trasformandola in uno spettacolo di arte varia, che strizza molto l’occhio al canto. Ma dal prossimo anno potrebbero esserci prestigiatori, equilibristi e talenti vari. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Applausi... a tutto campo. Ha vinto Nicole Belletti

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