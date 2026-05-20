L'Inter si trova di fronte alla sfida di rafforzare la squadra già vincente, con particolare attenzione a chi ha già raggiunto grandi traguardi. La dirigenza e l'ex difensore rumeno sono al lavoro per sviluppare un piano che vada oltre l'acquisto di nuovi giocatori, concentrandosi su strategie e idee per migliorare la rosa attuale. La fase di pianificazione coinvolge incontri e valutazioni, con l’obiettivo di trovare soluzioni efficaci prima di procedere con eventuali nomi di nuovi acquisti.

di Alberto Petrosilli Chivu e dirigenza studiano una nuova Inter: servono idee prima ancora dei nomi. Il tecnico ha un desiderio preciso. Dopo la conquista di campionato e Coppa Italia, l’Inter si prepara ad affrontare una delle estati più complicate degli ultimi anni. Perché costruire una squadra vincente è difficile, ma riuscire a migliorarla ulteriormente lo è ancora di più. LEGGI ANCHE: le ultimissime in casa Inter La dirigenza nerazzurra sa bene che il prossimo mercato non servirà soltanto a sostituire i giocatori in uscita o quelli in scadenza, ma dovrà soprattutto aggiungere nuove soluzioni a una rosa che, finora, è stata considerata quasi “completa”. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Inter, il vero problema è migliorare chi ha già vinto tutto. E Chivu ha un desiderio preciso

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