L'Argentina ha superato l'Egitto ai quarti di finale grazie a una rimonta che ha ribaltato un risultato di 2-0. La squadra è riuscita a ottenere la qualificazione nonostante il deficit iniziale, grazie a una prestazione decisiva di Lionel Messi. Ibrahimovic ha commentato la partita, sottolineando che Messi ha vinto tutto e desidera ancora di più. La partita si è conclusa con l'Argentina che ha mantenuto il vantaggio nel finale.

L'Argentina trema, barcolla, ma alla fine si aggrappa al suo Re. La clamorosa rimonta dell'albiceleste, capace di ribaltare i due goal di svantaggio contro l'Egitto e di strappare il pass per i quarti di finale, porta ancora la firma di Lionel Messi. Una prestazione da leader assoluto che ha infiammato anche i vari studi televisivi del mondiale, tanto da ricevere i complimenti anche da un ex calciatore del Milan. Milan, Ibrahimovic incorona Messi: "E' impressionante". A spendere bellissime parole nei confronti dell'argentino ci ha pensato un'opinionista di eccezione, ovvero Zlatan Ibrahimovi?. L'ex calciatore rossonero, attualmente volto di Fox Sports per il commento del Mondiale, non ha usato giri di parole per descrivere l'impatto devastante dell'ex compagno di squadra i tempi del Barcellona. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Milan, Ibrahimovic incorona Messi: "Ha vinto tutto e vuole ancora di più, è impressionante"

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