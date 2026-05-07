Dalla Romagna all’Etiopia | la psichiatria del Centro salute mentale a supporto dell’ospedale di Wolisso
Le dottoresse Simona Di Marco e Monica Pacetti, psichiatre del Centro Salute Mentale di Rimini e Forlì, sono tornate in Etiopia a fine aprile. Loro e altri operatori della psichiatria romagnola continuano a collaborare con l’ospedale di Wolisso nel Corno d’Africa, un impegno che si rinnova anche per il 2026. Questa collaborazione mira a sostenere il reparto di salute mentale locale attraverso attività di supporto e formazione.
Prosegue e si consolida l’impegno della psichiatria romagnola nel Corno d’Africa. Anche per il 2026, infatti, le dottoresse Simona Di Marco e Monica Pacetti, psichiatre rispettivamente presso il Centro Salute Mentale di Rimini e di Forlì di Ausl Romagna, sono rientrate a fine aprile dopo 15.🔗 Leggi su Riminitoday.it
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