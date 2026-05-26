100mila api colonizzano per due anni un’intercapedine di un villino a Roma e terrorizzano i proprietari di casa | l’esperto riesce a trasferirle in sicurezza
Per due anni, circa 100mila api hanno occupato in modo stabile l’intercapedine di un muro di un villino nella zona di Ottavia, a nord-ovest di Roma. I proprietari della casa hanno vissuto con questa presenza, che ha causato disagio e preoccupazioni. Un esperto è intervenuto per trasferire le api in modo sicuro, evitando danni alle api e ai residenti. La procedura ha permesso di spostarle senza incidenti.
Si erano prese il loro spazio colonizzando l’ intercapedine di un muro di un villino nella zona di Ottavia, a nord ovest di Roma. Così 100mila api stavano terrorizzando i proprietari dell’abitazione, preoccupati dalla possibilità che queste potessero invadere altre zone della casa o diventare aggressive. Per questo i proprietari di casa hanno deciso di chiamare un esperto, l’etologo Andrea Lunerti, non nuovo a certe tipologie di intervento. Già due anni fa era intervenuto in un’altra casa, non lontana dalla Capitale, trovando una situazione simile. Come spiega lui stesso in un video pubblicato sul suo profilo social, “le api in natura nidificano nelle fessure quindi”, spiega ai proprietari dell’abitazione “non sanno che è casa vostra, stanno qua da due anni”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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