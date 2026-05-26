100mila api colonizzano per due anni un’intercapedine di un villino a Roma e terrorizzano i proprietari di casa | l’esperto riesce a trasferirle in sicurezza

Notizia in breve

Per due anni, circa 100mila api hanno occupato in modo stabile l’intercapedine di un muro di un villino nella zona di Ottavia, a nord-ovest di Roma. I proprietari della casa hanno vissuto con questa presenza, che ha causato disagio e preoccupazioni. Un esperto è intervenuto per trasferire le api in modo sicuro, evitando danni alle api e ai residenti. La procedura ha permesso di spostarle senza incidenti.