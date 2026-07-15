Aperipodcast | a Bolzano nasce il podcast da registrare durante l' aperitivo Tutti sono i benvenuti

Niente storie di personaggi illustri, benché dal premio Nobel per la letteratura Thomas Mann, al Direttore d’orchestra Claudio Abbado passando per Walt Disney, siano in molti ad aver frequentato questo cafè senza tempo: «Il taglio amichevole rende l’aperipodcast una valvola di sfogo dalla formalità dei ruoli indossati durante la giornata e richiesti da vari ambienti professionali, questo vale sia per chi partecipa che per noi conduttori», esclama Alessandro Tacchetti, autore e podcaster. Il podcast è attualmente in lingua italiana e chissà che in futuro non valuti uno switch linguistico che contempli anche il tedesco che a Bolzano è di uso... 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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