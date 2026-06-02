È stato lanciato un nuovo podcast di otto minuti dedicato alla cronaca. Il formato breve permette di aggiornarsi rapidamente su notizie e eventi. Il nome del podcast richiama una pizza surgelata, sottolineando la rapidità e la praticità del contenuto. La durata di soli otto minuti si adatta alle nuove abitudini di ascolto, favorendo un'informazione immediata e facilmente fruibile.

? Punti chiave Come cambiano le abitudini di ascolto con soli otto minuti di audio?. Perché il nome del podcast richiama un prodotto alimentare pronto all'uso?. Chi sono i tre conduttori che hanno trasformato la radio in podcast?. Quali criteri scelgono i protagonisti per selezionare i casi del giorno?.? In Breve Programmazione dal martedì al sabato su tutte le principali piattaforme audio.. Format da otto minuti nato dalle trasmissioni del venerdì su Radio Capital.. Collaborazione tra tre conduttori consolidata in due anni di lavoro radiofonico.. Contenuti on-demand progettati per le routine mattutine senza impegno temporale eccessivo.. L’ascesa di Pizza surgelata: l’esperimento audio che trasforma l’approfondimento in un rito quotidiano. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Pizza surgelata: nasce il nuovo podcast da 8 minuti per la cronaca

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Pizza surgelata live dal Salone del libro

Notizie e thread social correlati

Pizza&Bolle cambia volto: nasce la nuova pizza romana artigianaleIl gruppo Pizza&Bolle introduce un nuovo formato di pizza romana artigianale nel quartiere Appio Latino a Roma.

Pizza d’autore a Chieti: nasce il nuovo format per asporto e deliveryA Chieti è stato inaugurato il nuovo format dedicato alla pizza d’autore per asporto e delivery.

Argomenti più discussi: Pronto soccorso al collasso: pazienti in barella per 23 ore e medici allo stremo. La crisi nasce dalla debolezza della medicina territoriale; Sequestrate pizze dall’Albania vendute come Made in Italy.

La Shlein sembra IL PIANO B della Sinistra, tipo quando non hai voglia di cucinare e metti sulla tavola la pizza surgelata. #Shlein #Sinistra x.com

Le 7 pizze surgelate migliori secondo Altroconsumo: ecco quali superano il test qualitàPreparare la pizza in casa è un rito per molti, ma altrettante persone tengono in freezer una pizza già pronta per le cene last minute. Il banco surgelati propone ormai una varietà enorme di prodotti, ... blitzquotidiano.it

La pizza surgelata Roncadin sbarca da sola in CinaLa pizza friulana Roncadin, azienda specializzata nella produzione di surgelati, sbarca in Cina. Il segreto? Insegnare ai cinesi a cuocere la pizza in padella in un mercato dove non si usano i forni ... affaritaliani.it