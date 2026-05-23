Durante un aperitivo in centro a Forte dei Marmi, tre persone sono state denunciate per aver rapinato un orologio Rolex. I tre hanno strappato l’orologio con violenza davanti ad altri presenti. La Polizia ha recuperato l’orologio e ha identificato i responsabili. Nessuno è rimasto ferito durante l’episodio.

Sono scattate tre denunce a Forte dei Marmi, dove una rapina violenta è stata compiuta ai danni di una donna durante un aperitivo nel centro cittadino. L’azione criminale è stata ricostruita grazie alle testimonianze e alle immagini di videosorveglianza, portando all’identificazione e al fermo dei responsabili sull’autostrada A1 in direzione Napoli. La ricostruzione dei fatti: la rapina durante l’aperitivo Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la mattina del 22 maggio la centrale operativa del Commissariato di PS di Forte dei Marmi ha ricevuto una richiesta di intervento urgente per una rapina appena avvenuta.... 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Le strappano il Rolex davanti a tutti durante un aperitivo in centro a Forte dei Marmi: tre denunciati

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

È un vero Rolex Explorer Tutti i controlli da fare

Sullo stesso argomento

Le strappano il Rolex dal polso mentre fa l’aperitivo a Forte dei Marmi, aggredita davanti al figlio di 7 anniForte dei Marmi (Lucca), 23 maggio 2026 – Stava facendo l’aperitivo in un noto locale del centro di Forte dei Marmi insieme a un’amica e al figlio di...

Rapinata del Rolex in un locale al Forte dei Marmi, tre denunciatiTempo di lettura: 3 minutiLe hanno strappato il Rolex Daytona d’oro che aveva al polso mentre era con il figlio di 7 anni, il marito e un’amica in un...

Le strappano il Rolex dal polso mentre fa l’aperitivo a Forte dei Marmi, aggredita davanti al figlio di 7 anniVittima una donna lituana di 47 anni. I rapinatori bloccati dalla polizia stradale sulla A1 mentre scappavano verso sud, ma sono stati solo denunciati a piede libero ... lanazione.it

Forte dei Marmi, le strappano dal polso un rolex da 50mila euro: bloccati nella fuga in A1La donna di origini lituane stava facendo aperitivo con il figlio di 7 anni quando è stata afferrata per un braccio da un uomo con una maglietta hawaiana e gettata a terra ... tgcom24.mediaset.it

Il compromesso ne vale la pena? reddit