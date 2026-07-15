Mercoledì 15 luglio ANTONELLO VENDITTI sarà in concerto in Piazzale Zenith a BIBIONE (Venezia), nell’ambito di “ DAJE! LIVE SUMMER 2026 ”, il tour nelle più suggestive location outdoor d’Italia. « Quest’anno ho deciso di fare solo una decina di concerti in posti intimi e molto particolari, che non ho frequentato molto nel corso degli anni – afferma Antonello Venditti – Questi concerti saranno diversi dalla ritualità di “Cuore”. Sarà una sorpresa molto interessante anche dal punto di vista musicale ». È disponibile “ DAJE! ” ( https:bio.todaje ), il nuovo album live contenente i suoi più grandi successi registrati dal vivo durante i... 🔗 Leggi su Udine20.it

© Udine20.it - Antonello Venditti: 15 luglio in concerto in Piazzale Zenith a BIBIONE

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Achille Lauro e Venditti, allOlimpico il duetto è un passaggio di consegne

Notizie e thread social correlati

Antonello Venditti in concerto il 15 luglio a BibioneIl festival Suoni di Mare a Bibione ha annunciato un nuovo concerto per il 15 luglio, con la partecipazione di Antonello Venditti.

Il grande concerto estivo di Antonello Venditti a BibioneIl festival Suoni di Mare a Bibione si arricchisce con l’annuncio di un grande concerto estivo di Antonello Venditti.

Temi più discussi: Bibione: Festival Suoni di mare il 15 luglio Antonello Venditti; Parte dalla Valle d'Aosta il nuovo tour di Antonello Venditti; Attesa per Antonello Venditti in concerto a Bibione; Antonello Venditti annuncia il tour estivo DAJE! Live Summer 2026 nelle location più suggestive.

Antonello Venditti, scaletta concerto a Bibione oggi 15 luglio: orari, parcheggi, navette e come arrivareAntonello Venditti arriva oggi, mercoledì 15 luglio, in piazzale Zenith a Bibione per l’unica tappa nel Nordest del Daje! Live Summer 2026. msn.com

Antonello Venditti annuncia il tour estivo DAJE! Live Summer 2026 nelle location più suggestiveAntonello Venditti torna dal vivo con il tour estivo DAJE! Live Summer 2026 in alcune delle location outdoor più suggestive d'Italia e Svizzera. megamodo.com