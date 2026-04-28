Antonello Venditti in concerto il 15 luglio a Bibione
Il festival Suoni di Mare a Bibione ha annunciato un nuovo concerto per il 15 luglio, con la partecipazione di Antonello Venditti. L’evento si inserisce nel calendario estivo della manifestazione, che comprende vari artisti italiani. La serata si svolgerà nella località balneare, attirando appassionati di musica e fan dell’artista. La data si aggiunge alle altre già previste nel cartellone del festival, che si terrà durante i mesi caldi.
Si completa con un nuovo grande annuncio il calendario del festival Suoni di Mare, che animerà l’estate di Bibione ospitando alcuni grandi nomi della musica italiana. Dopo i concerti di Francesco Gabbani (20 luglio), Alfa (24 luglio) e Nomadi (30 luglio a ingresso libero), viene quindi ufficializzato oggi l’ultimo appuntamento, che vedrà protagonista una leggenda del cantautorato italiano: Antonello Venditti. L’artista romano, capace di vendere oltre 40 milioni di dischi in carriera, porterà sul palco di Piazzale Zenith, il prossimo 15 luglio (inizio alle 21.00 ), l’unica tappa nel Nordest del suo nuovo tour estivo “ Daje! – Live Summer 2026 ”, uno spettacolo memorabile che vedrà in scaletta tutti i successi della sua straordinaria carriera.🔗 Leggi su Udine20.it
Notizie correlate
ALFA in concerto il 24 luglio a BibioneL’estate di Bibione potrà contare sugli eventi del festival Suoni di Mare, calendario di concerti che unirà diversi generi e epoche, per coinvolgere...
Novara, all'auditorium di via Oxilia il concerto omaggio ad Antonello VendittiAl circolo culturale Viaoxiliaquattro torna la musica dal vivo con il concerto omaggio ad Antonello Venditti.
Aggiornamenti e contenuti dedicati
Temi più discussi: Achille Lauro: Non ho mai seguito le mode. X Factor? Ora penso solo a scrivere grandi canzoni; Francesco De Gregori positivo al Covid: saltano tre date del tour con Venditti; Appuntamento segreto con Achille Lauro alla Fontana di Trevi; ANNI DI PIOMBO, MUSICA LEGGERA: stasera in esclusiva e in prima visione assoluta su HISTORY Channel.
Firenze, arriva Antonello Venditti in concerto al Mandela ForumFirenze, 8 dicembre 2025 - Dopo il grande successo del tour del 2024 e le oltre 20 date tenutesi quest’estate nelle più prestigiose location all’aperto, Antonello Venditti torna a calcare le scene del ... lanazione.it
Antonello Venditti in concerto al PalaBarton. C’è il tour ’Notte prima degli esami 40th anniversary’Notte... prima degli esami al PalaBarton Energy che torna ad ospitare un grande concerto con un cantautore amatissimo. Questa sera alle 21 Antonello Venditti (nella ... lanazione.it