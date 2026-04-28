Il grande concerto estivo di Antonello Venditti a Bibione

Il festival Suoni di Mare a Bibione si arricchisce con l’annuncio di un grande concerto estivo di Antonello Venditti. L’evento si svolgerà nella località balneare e fa parte delle iniziative che compongono il calendario musicale della stagione. La serata vedrà l’artista esibirsi davanti al pubblico presente, confermando la presenza di nomi di rilievo della musica italiana nella programmazione dell’estate.

Si completa con un grande annuncio il calendario del festival Suoni di Mare, che animerà l’estate di Bibione ospitando alcuni grandi nomi della musica italiana. Il 15 luglio è in programma l'unica tappa nel nordest di Antonello Venditti, che porterà in Piazzale Zenith il suo nuovo tour estivo.🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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