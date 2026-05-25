Kimi Antonelli ha ottenuto un podio e una vittoria nel 2024 e nel 2025, oltre a due qualifiche e una Sprint nello stesso weekend. Non mostra paura nel confrontarsi con piloti più esperti e sfrutta ogni occasione per migliorarsi. La sua presenza in pista si traduce in risultati concreti, senza lasciare spazio a dubbi sulla sua determinazione. La sua attività si concentra principalmente sulle competizioni di alto livello, dove si confronta con altri piloti in gare ufficiali.

Fermatelo, se ci riuscite, questo Andrea Kimi Antonelli. Perché se il bolognese sa vincere anche sulle piste targate George Russell — un podio e una vittoria nel 2024 e 2025, oltre alle due qualifiche e alla Sprint del weekend — allora credere al Mondiale è giusto e doveroso. Il talento bolognese si è preso il quarto successo consecutivo nella gara lunga, non fermandosi più dal GP di Cina, e lo ha fatto resistendo nel duello contro il compagno nei primi 30 giri di gara, in una corsa piena di episodi. Tra i due è stata battaglia vera, fatta di ruote affiancate e sorpassi continui. Il britannico sbagliava spesso al tornatino del terzo settore, Kimi passava e Russell ripassava con il boost di energia nel rettilineo pre-‘Muro dei Campioni’. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Chi ferma più Kimi Antonelli? Non ha paura di lottare con Russell e non spreca mai una chance: il vantaggio nel Mondiale

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