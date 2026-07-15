In Campania, la vaccinazione contro l’Hpv viene somministrata a partire dai 9 anni sia nelle scuole che negli ospedali. La campagna di immunizzazione, rivolta ai minori, mira a prevenire il rischio di sviluppare tumori correlati al virus. La somministrazione è prevista in strutture pubbliche, con l’obiettivo di aumentare le coperture vaccinali tra i giovani. La strategia si inserisce nel programma di prevenzione nazionale.

Roma, 15 lug. (Adnkronos Salute) - La vaccinazione contro il Papillomavirus umano (Hpv) rappresenta uno degli strumenti più efficaci di prevenzione oncologica oggi disponibili. In Campania, le aziende sanitarie stanno rafforzando le strategie per aumentare le coperture, puntando su un accesso sempre più capillare e precoce al vaccino. L'anti-Hpv “si rivolge principalmente agli adolescenti - spiega Maria Rosaria Granata, direttore del Distretto sanitario 42 di Casavatore dell'Asl Napoli 2 Nord”. L'obiettivo di copertura dei Lea- Livelli essenziali di assistenza “riguarda i quindicenni, ma il vaccino può essere somministrato già a partire dai 9 anni - aggiunge - Quanto prima viene effettuato, tanto maggiore è la sua efficacia, perché protegge prima dell'inizio dell'attività sessuale. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Anti-Hpv, esperti: "In Campania dai 9 anni, somministrato in scuole e ospedali"

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