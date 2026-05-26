Il progetto "Pre.Gio" - Prevenzione nelle giovani donne, approda sul territorio per promuovere anche qui la salute femminile. L’iniziativa ha l’obiettivo di offrire alle giovani donne tra i 25 e i 30 anni non compiuti la possibilità di accedere, gratuitamente e contemporaneamente, a due importanti strumenti di prevenzione: la vaccinazione contro l’Hpv e l’esecuzione del Pap-test. Il primo appuntamento è per il 4 giugno alla casa di comunità "Gino Strada”"di Empoli, in piazza XXIV Luglio, dalle 13,30 alle 18. Il secondo incontro, invece, è in programma il 15 giugno al distretto di Santa Croce in via Mainardi 2, dalle 9 alle 13. Le donne interessate potranno accedere direttamente negli orari indicati senza necessità di prenotazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Giovani donne e prevenzione. Vaccino anti-Hpv e Pap-test

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

50x DEADLIER Than COVID — And There's No Vaccine

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Pap Test e vaccino Hpv. Il progetto "Pre...Gio"

Vaccinazione anti-Hpv e Pap-test, il progetto Pre…Gio arriva nell’EmpoleseNel territorio dell’Empolese, è stato avviato il progetto Pre…Gio, che promuove la vaccinazione anti-Hpv e i Pap-test tra le giovani donne.

Temi più discussi: Giovani donne e prevenzione. Vaccino anti-Hpv e Pap-test; Tumori ovarici rari nelle giovani donne, svolta dal San Raffaele: salvata la fertilità e sopravvivenza all'80% nei casi avanzati; Il consenso non si scioglie in un drink: premiato il lavoro di Federfarma Roma nella tutela delle donne; Tumori HPV-correlati: aumenta fiducia nella prevenzione ma l’obiettivo dell’eliminazione è ancora lontano.

Molto spesso il #melanoma colpisce #pazienti sotto i 50 anni, tanto da essere uno dei #tumori più frequenti tra i giovani. Fare #prevenzione e adottare sempre fattori di protezione adeguati è importantissimo. x.com

Il progetto Pre...Gio nell'Empolese: vaccinazione anti-Hpv e Pap-test per le giovani donneIl progetto Pre...Gio, Prevenzione nelle Giovani donne, approda nell'Empolese per promuovere la salute femminile. L’iniziativa, dopo le giornate pratesi e pistoiesi, a giugno si sposta nella zona dell ... 055firenze.it

Donne e HIV: le più colpite dallo stigma, ancora marginale il loro accesso alla PrEPLe donne che convivono con l'HIV sono decisamente meno rispetto agli uomini. Eppure sono loro le più colpite dallo stigma. Ecco cosa si può fare ... iodonna.it