Un'oncologa ha sottolineato l'importanza di estendere la vaccinazione anti-Hpv anche agli uomini, soprattutto in giovane età. Fino a ora, si è ritenuto che il papillomavirus fosse responsabile di tumori principalmente nelle donne, in particolare quelli del collo dell’utero. Tuttavia, l’esperta ha evidenziato che anche gli uomini sono a rischio, considerando che il virus può contribuire allo sviluppo di altri tipi di tumori. La vaccinazione preventiva potrebbe quindi coinvolgere entrambe le categorie di età e sesso.

“E’ bene considerare che anche gli uomini rappresentano una categoria a rischio poiché per lungo tempo si è creduto che il papillomavirus fosse determinante per l'insorgenza di tumori solo nelle donne, in particolare per quelli del collo dell'utero. Esistono, invece, diverse tipologie di neoplasie Hpv-correlate: come quelli dei genitali maschili e femminili e del distretto testa-collo, in particolare dell'orofaringe. Tutti, uomini e ragazzi compresi, è bene che ricorrano alla vaccinazione fin dalla giovane età per una prevenzione efficace contro questo tipo di patologia”. Lo Rossana Berardi, professoressa di Oncologia... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Tumori: oncologa Berardi, vaccinazione anti-Hpv in giovane età anche per gli uomini

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