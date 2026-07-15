P arrucca rosa, grillz (brillantini da denti) coordinati, cappelli sovrapposti e corsetti a forma di coppe gelato. Per presentare Million Dollar Babe, il suo secondo album uscito il 10 luglio, Anna Pepe non ha cambiato soltanto melodia. Ha costruito intorno al disco un nuovo guardaroba e un’intera scenografia ispirata agli anni 2000. Quella che fino a ieri era la “Vera Baddie” italiana ora appare dietro un leggio, assediata da microfoni e trasformata in una celebrity da conferenza stampa. Proprio come le cantanti che ascoltava in cameretta da piccola. Concerti da non perdere: gli artisti internazionali in Italia quest’estate X Tutto è volutamente eccessivo, artificiale e rosa. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Anna Pepe, con il suo nuovo album, fa scoprire la moda anni Duemila a una generazione che non li ha vissuti

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I video di Anna Pepe per promuovere il suo nuovo album sono una figata pazzesca!

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