Vent’anni fa, il film Il diavolo veste Prada portava sul grande schermo uno sguardo dettagliato sulla moda maschile di metà anni Duemila, mostrando abiti, accessori e ambientazioni che riflettevano lo stile dell’epoca. La pellicola si concentrava sugli ambienti di alta moda e sui personaggi coinvolti nel settore, offrendo una rappresentazione visiva delle tendenze e delle atmosfere di quel periodo.

Vent’anni fa, Il diavolo veste Prada proiettava sugli schermi di tutto il mondo una visione privilegiata del settore dell’alta moda. Al di sotto di una storia di smalto e ambizione, il film del 2006 — con i costumi curati dalla candidata all’Oscar Patricia Field — offriva una visione molto specifica di cosa significasse dare importanza ai vestiti a metà degli anni Duemila. E per una pellicola notoriamente incentrata sulla moda femminile, offre anche, quasi per inciso, un’istantanea acuta di ciò che indossavano gli uomini di città all’epoca. Quanto erano alla moda gli uomini americani nel 2006? Tutto dipendeva da dove si guardava. Da un lato...🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Come Il diavolo veste Prada nel 2006 ha immortalato la moda maschile di metà anni Duemila

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Il Diavolo Veste Prada 2 | Dal 29 Aprile al Cinema

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