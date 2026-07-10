Anna Pepe il nuovo album sorprende i fan | cosa racconta Million Dollar Babe

Da dilei.it 10 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Segnatevi la data, anzi no: è già arrivata. Da venerdì 10 luglio Million Dollar Babe, il secondo album in studio di Anna Pepe, è ufficialmente fuori, e i fan lo aspettavano come si aspetta l’estate: con impazienza e con le idee già chiare su come sarà. La rapper spezzina, del resto, aveva preparato il terreno con cura. Prima il singolo White Girl Wasted, uscito il 19 giugno e volato dritto nella Top 10 della classifica FIMI, poi la tracklist svelata sui social, con i quattordici titoli in bella vista e i featuring tenuti rigorosamente top secret, giusto per far salire la curiosità. Una strategia da manuale, ma anche il segnale che Anna, a soli 22 anni, il suo mestiere lo conosce benissimo. 🔗 Leggi su Dilei.it

anna pepe il nuovo album sorprende i fan cosa racconta million dollar babe
© Dilei.it - Anna Pepe, il nuovo album sorprende i fan: cosa racconta “Million Dollar Babe”
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Anna Pepe ha annunciato il nuovo album MILLION DOLLAR BABE

Video Anna Pepe ha annunciato il nuovo album MILLION DOLLAR BABE

Notizie e thread social correlati

Anna annuncia “Million Dollar Babe”: il nuovo albumAnna ha annunciato l’uscita del suo nuovo album, intitolato “Million Dollar Babe”.

Anna a Genova per l’esclusivo firmacopie del suo nuovo album “Million Dollar Babe”Domenica 12 luglio, un’artista ha partecipato a un firmacopie presso il Waterfront Mall di Genova, per presentare il suo nuovo album intitolato...

Temi più discussi: Anna, svelata la tracklist del nuovo album Million Dollar Babe; Anna incontra i fan a FOQUS per il firmacopie di Million Dollar Babe; La rivoluzione di ANNA continua con l’album Million Dollar Babe; Anna Pepe alla Spezia: arriva il Million Dollar Babe Instore Tour alle Terrazze.

anna pepe anna pepe il nuovoAnna presenta il nuovo album Million Dollar Babe : Ho osato di più e ho imparato a mostrarmi vulnerabileÈ l’artista più ascoltata d’Italia. Con l’ultimo disco supera i confini della trap, guarda al pop dei Duemila e si misura con sonorità inedite per lei, mentre racconta la sua crescita: Come la protag ... vanityfair.it

anna pepe anna pepe il nuovoAnna Pepe, il nuovo album sorprende i fan: cosa racconta Million Dollar BabeIl 10 luglio esce Million Dollar Babe, secondo album di Anna Pepe: 14 tracce prodotte con Miles tra forza e fragilità, poi il tour estivo da Palermo ... dilei.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web