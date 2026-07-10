Anna Pepe il nuovo album sorprende i fan | cosa racconta Million Dollar Babe

Segnatevi la data, anzi no: è già arrivata. Da venerdì 10 luglio Million Dollar Babe, il secondo album in studio di Anna Pepe, è ufficialmente fuori, e i fan lo aspettavano come si aspetta l’estate: con impazienza e con le idee già chiare su come sarà. La rapper spezzina, del resto, aveva preparato il terreno con cura. Prima il singolo White Girl Wasted, uscito il 19 giugno e volato dritto nella Top 10 della classifica FIMI, poi la tracklist svelata sui social, con i quattordici titoli in bella vista e i featuring tenuti rigorosamente top secret, giusto per far salire la curiosità. Una strategia da manuale, ma anche il segnale che Anna, a soli 22 anni, il suo mestiere lo conosce benissimo. 🔗 Leggi su Dilei.it

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Anna Pepe ha annunciato il nuovo album MILLION DOLLAR BABE

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