Anna Motta madre di Mario Paciolla | L' Onu ci deve risposte

Notizia in breve

A sei anni dalla morte di un cooperante napoletano in Colombia, i genitori hanno nuovamente richiesto risposte ufficiali. La madre ha dichiarato che l’Onu deve fornire chiarimenti sulla vicenda, sottolineando la necessità di conoscere la verità. La richiesta di giustizia resta aperta, mentre le autorità competenti continuano a indagare sul caso. Non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle indagini o eventuali sviluppi recenti.