Anna Ferzetti ha dichiarato di voler lasciare libere le figlie di sbagliare, affermando di aver sempre mantenuto separati amore e lavoro con il collega Pierfrancesco Favino. Dopo aver ricevuto il premio Nastro d’Argento per un suo ruolo, ha detto di essere stata ancora più felice di averlo ottenuto. Ha aggiunto di aver rivisto aspetti del personaggio che interpretava come riflesso di aspetti della propria vita, in un momento importante della carriera.

Partiamo dal recente Nastro d’Argento. «Sono ancora più felice sia arrivato con questo ruolo. Ho capito aspetti più personali, ma proprio come percorso di vita, tante cose del personaggio le ho riviste in me, è arrivato in un momento della mia carriera importante, è stato come un allinearsi di altre situazioni. Quando le stelle si mettono insieme, è come se finalmente stessi raccogliendo una semina fatta in tanti anni. Credo che questo mestiere sia fatto soprattutto di questo, è fatto di di curiosità, non si smette mai di imparare, di studiare, capire, bisogna coltivare il fuoco che senti, alimentarlo sempre. Se ti siedi è finita». Da piccola cosa voleva fare? «Facevo i giochi della stanze, con le chiavi, parlavo da sola con mille personaggi, mi piaceva proprio comunicare con le persone. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Anna Ferzetti: «Provo a lasciare le mie figlie libere di sbagliare. Io e Pierfrancesco Favino abbiamo tenuto separati amore e lavoro, ora è il momento»

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Anna Ferzetti, il coraggio di seguire la passione - Domenica In 15/02/2026

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