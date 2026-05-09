Conceicao, intervistato da Dazn poco prima della partita tra Lecce e Juventus, ha dichiarato che la squadra deve vincere e che lui cerca di contribuire con le proprie caratteristiche alla causa. Le sue parole sono state ascoltate dai microfoni dell’emittente televisiva prima dell’inizio del match al ‘Via del Mare’.

di Francesco Spagnolo Conceicao ai microfoni di Dazn ha parlato a pochi minuti da Lecce Juventus. Le parole del portoghese sulla sfida del ‘Via del Mare’. Le parole. A pochi minuti dalla sfida fra Lecce Juventus, Francisco Conceicao ha parlato ai microfoni di Dazn. Le sue dichiarazioni. PARTITA – « Sì, senza dubbio dobbiamo essere concreti. Dobbiamo vincere senza parole, lottare per i tre punti e speriamo di fare il nostro lavoro oggi ».? Ascolta Juventus News 24! Non hai tempo di leggere? Ascolta il nostro podcast: le ultime notizie a tinte bianconere in formato audio. Clicca qui e avvia il player! DIFESA LECCE – « Per le mie caratteristiche provo ad aiutare la squadra, ma non basta.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Conceicao a Dazn: «Dobbiamo vincere. Io con le mie caratteristiche provo ad aiutare la squadra»

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