Anna Ferzetti Favino ed Emma Dante tra le stelle della stagione 2026-2027 del Teatro di Napoli

"La memoria degli altri" è il filo conduttore della stagione 2026-2027 del Teatro di Napoli – Teatro Nazionale. Un cartellone che, tra il Mercadante, il San Ferdinando e il Ridotto, mette insieme circa quaranta spettacoli tra produzioni, coproduzioni e ospitalità, affiancati dai progetti dedicati. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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