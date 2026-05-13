LEGO Minas Tirith | Svelato il set de Il Signore degli Anelli più grande di sempre!

Un nuovo set LEGO ispirato a Il Signore degli Anelli è stato annunciato, rappresentando la creazione più grande mai realizzata dalla compagnia per questa serie. Il modello raffigura Minas Tirith, la città fortificata, con dettagli precisi e dimensioni imponenti. La presentazione ufficiale ha mostrato immagini del prodotto, che sarà disponibile nei negozi e online nelle prossime settimane. La notizia ha suscitato grande interesse tra gli appassionati di mattoncini e di fantasy.

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Il mondo dei mattoncini incontra nuovamente la Terra di Mezzo in una scala mai vista prima. LEGO ha ufficialmente annunciato il set LEGO Icons Il Signore degli Anelli: Minas Tirith (10333), una spettacolare riproduzione della Città Bianca che polverizza i record precedenti della linea dedicata all’opera di J.R.R. Tolkien. Con ben 8.278 pezzi, questo capolavoro di ingegneria LEGO si posiziona come il set più imponente mai realizzato per il franchise, superando persino i celebri set di Gran Burrone e Barad-dûr. Data di Uscita e Prezzo: Quando Arriva la Città di Gondor?. Il lancio di Minas Tirith è previsto per l’inizio di giugno 2026, in concomitanza con le celebrazioni per il 25° anniversario della saga cinematografica.🔗 Leggi su Nerdpool.it © Nerdpool.it - LEGO Minas Tirith: Svelato il set de Il Signore degli Anelli più grande di sempre! ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video The biggest Lego lord of the rings set ever made Notizie correlate Leggi anche: Il Signore degli Anelli: La Caccia a Gollum – Svelato il cast ufficiale al CinemaCon! Da Harry Potter al Signore degli Anelli e Sherlock Holmes: i LEGO perfetti per arricchire i propri scaffaliTra le più recenti aggiunte al catalogo LEGO, i book nook sono il modo più bello ed elegante per rendere più vivi e ricchi i propri scaffali. Temi più discussi: Il Signore degli Anelli, LEGO celebra il 25° anniversario con il set Minas Tirith; LEGO ha presentato il set più atteso dell'anno: Minas Tirith del Signore degli Anelli vi lascerà senza fiato!; In arrivo da LEGO tre nuovi set da collezione per adulti in uscita a giugno; Il set LEGO più grande mai realizzato de Il Signore degli Anelli è una gigantesca ricostruzione di Minas Tirith. Came across a closer look on the Minas Tirith minifigs on instagram - are these final? reddit LEGO svela Minas Tirith: il nuovo set de Il Signore degli Anelli è enorme, oltre 8.000 pezzi, più di mezzo metro di altezzaLEGO svela Minas Tirith de Il Signore degli Anelli: 8.278 pezzi, prezzo 649,99€, GWP Grond e uscita il 1° giugno per Insiders. smartworld.it Il set LEGO più grande mai realizzato de Il Signore degli Anelli è una gigantesca ricostruzione di Minas TirithScopri il nuovo set LEGO di Minas Tirith de Il Signore degli Anelli: 8.278 pezzi, minifigure iconiche e dettagli spettacolari ... cinefilos.it