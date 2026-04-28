Sal Da Vinci a Belve con gli anelli simbolo di Per sempre sì | sono i gioielli in diamanti di Sanremo
Durante l'ultima puntata di Belve, condotta da Francesca Fagnani, è stato ospite il vincitore del Festival di Sanremo 2026. L’artista ha indossato alcuni anelli in diamanti, simbolo di un progetto chiamato “Per sempre sì”. Gli anelli sono diventati rapidamente popolari sui social network, attirando l’attenzione di chi seguiva la trasmissione.
Ospite di Francesca Fagnani nell'ultima puntata di Belve, Sal Da Vinci il vincitore del Festival di Sanremo 2026 ha sfoggiato gli anelli diventati virali.🔗 Leggi su Fanpage.it
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